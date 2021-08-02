Последнее обновление: 02.08.2021 20:00

Спортивный арбитражный суд не позволил Тимановской бежать 200 метров на Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд (Court of Arbitration for Sport (CAS)) отклонил экстренный запрос белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской отменить решение НОК Беларуси, не позволяющее спортсменке принять участие в квалификационном забеге на 200 метров на Олимпийских играх в Токио.

«Экстренный запрос остановить исполнение оспариваемого решения (НОК – ред.) было отклонено главой подразделения CAS Ad hoc Division, поскольку легкоатлетка (Тимановская)не представила доказательства, позволяющие принять экстренные меры», - говорится в пресс-релизе суда.

Спортсменка выступила с критикой в адрес руководства команды после того, как ее поставили бежать эстафету 4 по 400 метров без ее ведома. НОК заявил, что спортсменка отстранена от участия в играх из-за ее эмоционально-психологического состояния и попытался вернуть ее в Беларусь.

Тимановская в аэропорту отказалась от посадки в самолет и обратилась за помощью в МОК и к властям Японии. Сегодня Польша предоставила ей гуманитарную визу.

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