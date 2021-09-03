Лукашенко назвал белорусский футбол убожеством и предостерег молодежь от хзанятия этим видом спорта только ради долларов.

"Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо", - сказал Лукашенко сегодня во время открытия детско-юношеского футбольного центра клуба "Динамо-Минск".

По его словам, речь идет не только о "блестящей" игре белорусской сборной против команды Чехии (футболисты национальной сборной Беларуси потерпели второе поражение подряд в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, уступив команде Чехии со счетом 0:1).

"Я руководителю федерации задал вопрос: зачем выпустили вообще молодежную команду на футбольное поле вчера? Зачем футболистов выпустили вчера на поле? Они же вышли отдохнуть. Мне стыдно на них было смотреть на фоне исландцев. Они не собрались играть. Запомните: это вам урок", - заявил пенсионер.

«Если вы решили играть в эту прекрасную игру, самую популярную в нашей стране и во всем мире, и у вас перед глазами зеленый цвет, я имею в виду доллар; может быть, розовый - евро, вы никогда не станете футболистами и спортсменами. Вы должны приходить сюда для того, чтобы играть в футбол. И если вы будете стремиться к этому, на начальном этапе вы получите материальное вознаграждение, чтобы нормально жить. Это я вам обещаю, государство это обеспечит вам", - обратился Лукашенко к подрастающему к воспитанникам центра.

"Хотите играть - играйте. Вы должны этим заниматься каждый день с утра до вечера. С мячом должны спать. Если вы этого не понимаете, вы не футболисты", - резюмировал Лукашенко.