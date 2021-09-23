Спортивное пари объективно и доступно на Legalbet

Любители пари на спорт перед оформлением ставки зачастую ориентируются на мнение специалистов.

Многие журналисты, бывшие спортсмены и профессиональные ставочники дают свои прогнозы на ближайшие матчи в социальных сетях. Однако отследить качество таких прогнозов самостоятельно невозможно.

Зато именно это делает портал Legalbet.by, который публикует много полезной информации для ставок на спорт:

- рейтинги букмекерских контор по основным показателям — размер коэффициентов, выбор ставок, возможности в Live-режиме и даже надёжность;

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- расписание спортивных событий и анонсы матчей;

- школа ставок для начинающих игроков;

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Подробнее остановимся на разделе прогнозов: там сейчас идёт жаркая битва за лидерство в рейтинге, и один из претендентов — белорусский гандикапер Игорь Панков, специализирующийся на теннисе. На сайте https://legal-bets.by/ вы найдёте рекомендации по ставкам на популярные спортивные события, а также лучшие коэффициенты легальных букмекерских компаний Беларуси. Пользователь сразу получает ответы на два вопроса: на какое событие делать ставку и в каких конторах потенциальный выигрыш крупнее.

Кто даёт прогнозы

Мыслями о предстоящих играх делятся профессионалы своего дела — известные спортивные обозреватели, тренеры, спортсмены и комментаторы, а также гандикаперы. Так называют профессиональных прогнозистов, которые зарабатывают на ставках. Каждый посетитель сайта может оценить результаты экспертов: какие они делают ставки, насколько успешны прогнозы, какую прибыль или убыток можно получить, если следовать рекомендациям.

Один из лидеров рейтинга гандикаперов — белорусский специалист Игорь Панков. Эксперт специализируется на ставках на теннис и за всё время публикаций на Legalbet сделал более 130 удачных прогнозов.

Сегодня в таблице лучших гандикаперов за последние 30 дней настоящая битва: трое гандикаперов — Игорь Панков, Владимир Светлица и Иван Котов — идут практически вровень, и лидер рейтинга может поменяться в любой момент.

Виды спорта

Читателям Legalbet предлагают прогнозы на следующие виды спорта и турниры:

- Футбол. Высшая лига Беларуси, российская Премьер-лига, АПЛ, испанская Ла Лига, итальянская Серия А, немецкая Бундеслига, французская Лига 1, а также Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, отборочные игры чемпионата мира и прочее.

- Хоккей. Национальная хоккейная лига, КХЛ, ВХЛ, различные молодёжные соревнования и чемпионат мира по хоккею.

- Теннис. Турниры ATP, WTA и настольный теннис.

- Баскетбол. Национальная баскетбольная ассоциация, Единая лига ВТБ, Евролига.

- Единоборства. UFC и Bellator.

- Автоспорт. Гран-при «Формулы-1».