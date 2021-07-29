Власти РБ увеличили госфинансирование производителей сельхозтехники на 200 млн. рублей

Совмин Беларуси постановлением №427 от 28 июля повысил объем финансирования государственных программ и мероприятий в 2021 году за счет кредитов Банка развития.

Согласно документу, объем финансирования госпрограмм повышен на 200 млн. до 1,24 млрд. рублей.

Увеличение произойдет за счет статьи, предусматривающий кредитование лизинговых поставок сельхозтехники и оборудования предприятиям сельского хозяйства (расходы повышены с 500 млн. до 700 млн. рублей).

Финансирование подобных программ Банк развития, не имеющий достаточного объема собственных средств, осуществляет за счет привлечения денег из бюджета и иных госисточников: банк выпускает облигации, которые выкупают Минфин, Нацбанк, госбанки.