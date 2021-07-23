В Беларуси запущен процесс ликвидацииобщественных организаций (Дополнено)

Белорусские власти запустили процесс массовой ликвидации общественных организаций, следует из данных Единого реестра юридических лиц.
Как сообщают медиа, руководители общественных организаций в ряде случаев не получают никаких уведомлений, а о процессе ликвидации узнают из Единого реестра юридических лиц.
Как сообщает правозащитный центр «Весна», 22 июля Министерство юстиции ликвидировало ряд следующие общественные организации (список дополняется):
"Центр правовой трансформации"
"Офис европейской экспертизы и коммуникаций"
«Human Constanta»
Центр экологических решений
Центр развития эффективной коммуникации "Живая Библиотека"
Медиаплатформа «Имена»
Youth Labor Rights
European Youth Parliament
Press Club Belarus
Информационно-культурный центр Инициарт (Новополоцк)
Социально-информационное учреждение "ТаймАкт"
Национальный Молодежный совет "РАДА"
Офис по правам людей с инвалидностью
Центр Исследований и прогнозов развития "Европейский диалог" (директор — Анатолий Лебедько)
Офис продвижения инициатив
"Арт-Сядзіба"
Центр регионального развития ГДФ
Центр урбанистических проектов и инициатив "Пространство"
Мастерская социального кино
«Мова Нанова»
«Бизнес школа ИПМ»
Учреждение «Городское развитие», занималось темой здоровья мужчин в Беларуси
"Территория прав"
Консультативно-просветительское учреждение по охране природы "Экосреда"
Просветительское учреждение "Социальные интервенции"
Информационно-просветительское учреждение "Амарока"
Региональный центр экспертизы "Экодемия"
Культурно-просветительское учреждение "Содействие культурному развитию городов"
Культурно-просветительское учреждение "Крэсы"
Культурно-просветительское учреждение по работе с населением и саморазвитию "Общее будущее"
Информационно-просветительское учреждение "Пенсионный случай"
Центр социальной помощи и поддержки групп риска "Стимул к успеху"
Частное информационно-просветительское учреждение "Ноктуам"
Частное культурно-просветительское учреждение "Веданта вода"
"Могилевский молодежный центр»
Социально-просветительское учреждение в области историко-культурного наследия «УНОВИС-ФОРУМ»
Частное культурно-просветительское учреждение "Гендерный ответ"
Правозащитно-просветительское учреждение в области экологических и имущественных прав "Ваколіца"
Частное культурно-просветительское учреждение "Лидер новой эпохи"
Центр любителей животных "ЛАВБРИЛ"
Культурно-просветительское учреждение "АСЕТ"
Центр стратегических и внешне-политических исследований
Центр европейских исследований.
О начавшейся зачистке общественных организаций сообщил сам Лукашенко на совещании 22 июля.
"…Правительство и МИД побежали за "демократией" и посоздавали у нас, пусть Макей опять не воспримет на свой счет, это и до него еще было, ему это в наследство досталось, надо сейчас разгребать, и мы получили под две тысячи на небольшую страну НПО, НКО, бандитов и иностранных агентов. Ну и что, демократию получили? Сейчас оглянулись: это же вред для государства! Идет зачистка. Вы думаете, это просто? Там уже тысячи людей работают, наших людей, и в основном с повернутыми, промытыми за чужие деньги мозгами", - заявил пенсионер.
Как сообщалось, Минюст также подал в Верховный суд иски о ликвидации ПЕН-центра и БАЖ.