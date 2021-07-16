В Беларуси продолжается атака на медиа и общественные организации (Обновляется)

Утро пятницы, 16 июля, в Беларуси отметилось новой волной обысков, сообщают белорусские медиа.

В частности, телеканал Белсат сообщил об обысках у своих сотрудников: Глеба Лободенко, Галины Абакунчик, Игоря Ильяша, Евгения Меркиса.

В минувший четверг силовики провели обыски в офисах общественного объединения «АКТ», объединения «Говори правду», «Таварыстве беларускай мовы імя Францішка Скарыны».

Также подтвердилась информация о визите силовиков в Белорусский ПЕН-центр.

По состоянию на 10 часов по данным БАЖ известно об обысках и задержаниях журналистов Белсата Ігара Ільяша; Яўгена Меркіса; Глеба Лабадзенкі; Галіны Абакунчык; Аляксея Кайрыса (Гродна); Хрысціны Чарняўскай; Паўла Мажэйкі; Ганны Галёта, журналистов Радио Свабода Валянціна Жданко; Віктара Ярашука (Пінск); былой журналісткі Радыё Свабоды Інэсы Студзінскай, бацькоў журналіста Алеся Ляўчука (Брэст).

У директора «Экодома» Марины Дубиной проходит обыск в рамках статей 293 и 342 УК (массовые беспорядки и организация действий нарушающих общественный порядок). Самой Дубиной дома нет.

Сообщают, что в офисе «Радыё Свабода» взломана дверь, изымают технику. Задержан журналист «Свабоды» Олег Груздилович.