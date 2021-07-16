В мире число заражений коронавирусом превысило 189,75 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 189750213 (+567015 за сутки) по данным Worldometer на 10:19 16 июля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4083260 (+8573) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 12500744 (+201638) человека, из них 79324 (+104) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 173166209 (+356804) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34887155 (+36674) случаями заражения, Индия – 31025875 (+39072), Бразилия – 19262518 (+52789), Россия – 5882295 (+25293) и Франция – 5833341 (+3617). Беларусь – на 51 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индонезия – 56757, Бразилия – 52789, Великобритания – 48553, Индия – 39072, США – 36674. Беларусь (991) – на 64 (-5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 624214, Бразилия – 539050, Индия – 412563, Мексика – 235507 и Перу – 194845. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 1552, Индонезия – 982, Россия – 791, Индия – 544, Колумбия – 496. Беларусь – на 59 (-8) месте.

В Беларуси официально подтверждены 431112 случаев заражения коронавирусом и 3297 смертей.