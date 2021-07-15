Последнее обновление: 15.07.2021 16:37

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 566 человек

Белорусские правозащитники признали политзаключенными арестованных вчера властями представителей гражданского общества Беларуси.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», политзаключенными признаны Владимир и Нина Лабковичи, Валентин Стефанович, Алесь Беляцкий, Сергей Сыс, Алена Лаптенок, Андрей Полуда, Евгения Бабаева, Виктор Сазонов, Марина Статкевич, Николай Шарах и Сергей Мацкевич.

Все они были задержаны в результате обысков, прошедших 14 июля в более чем 16 общественных организациях Беларуси

Таким образом, число политзаключенных в Беларуси выросло до 566 человек.

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