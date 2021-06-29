Число политзаключенных в Беларуси выросло до 520 человек после того, как правозащитные организации в минувший понедельник признали политзаключенными еще 5-х человек.

Политзаключенными признаны Петр Константинов, Артем Федосенко, Евгений Рапин, Светлана Братенкова, Алексей Зикеев в связи с уголовным преследованием со стороны властей – им предъявлены обвинения и вынесен приговор по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса ("Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок").

Правозащитники призвали власти немедленно освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.