Силовики провели обыски у редакторов «Сильных Новостей»

Силовики пришли с обысками к руководству гомельского интернет-издания «Сильные Новости», сообщает редакция издания.

Как успела сообщить редактор Ирина Вольская, у сотрудников была санкция на обыск, забрали всю технику.

Также сотрудники правоохранительных органов пришли по месту прописки к руководителю рекламного отдела Евгении Крещук, но она не проживает в той квартире.

Обыск проходит по месту прописки главного редактора Анны Якштас. Искали технику, но так как там живет бабушка, то никакую технику там не нашли.

Обыски также проходят у журналистов Натальи Сусловой, Юрия Глушакова и Екатерины Телиман. У них забирают всю технику.