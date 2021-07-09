Последнее обновление: 09.07.2021 17:16

Суд оставил в силе решение ПВТ об утрате tut.by права на льготы

Экономический суд Минска отказал в удовлетворении заявления tut.by о признании недействительным решения администрации Парка высоких технологий об утрате компанией права на льготы в 2019–2021 годах.

"В Экономическом суде Минска прошло судебное заседание по заявлению ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" к наблюдательному совету и администрации Парка высоких технологий. Компания просила признать недействительным решение наблюдательного совета ПВТ об утрате права на льготы в 2019–2021 годах. По ходатайству администрации ПВТ со ссылкой на письмо ДФР КГК (ДСП) заседание проходило в закрытом режиме. Суд отказал в удовлетворении заявления ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА", - сообщает tut.by в телеграм-канале.

«Компания будет обжаловать решение суда в установленном законом порядке», - сказано в сообщении.

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