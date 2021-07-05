Последнее обновление: 05.07.2021 14:25

Власти Беларуси закрывают корпункт Еврорадио

Белорусские потребовали закрыть корпункт Еврорадио в Минске, который официально работает уже на протяжении 11 лет.

«Закрытие офиса @euroradio в Беларуси, скорее всего, является одной из частей реакции белорусских властей на санкции ЕС. То, что правительство закрывает точку прямо сейчас, после введения «четвертого пакета» и секторальных санкций, вряд ли случайно», - пишет редакция в своем телеграм-канале

Сайт euroradio.fm заблокирован Мининформом РБ с августа 2020 года, а с осени прошлого года корреспонденты Еврорадио не могут получить аккредитацию в МИД.

«Мы ждали такого поворота событий и готовились… у нас есть офис в Варшаве, который белорусские власти закрыть не могут», - сказано в сообщении.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование