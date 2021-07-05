Власти Беларуси закрывают корпункт Еврорадио

Белорусские потребовали закрыть корпункт Еврорадио в Минске, который официально работает уже на протяжении 11 лет.

«Закрытие офиса @euroradio в Беларуси, скорее всего, является одной из частей реакции белорусских властей на санкции ЕС. То, что правительство закрывает точку прямо сейчас, после введения «четвертого пакета» и секторальных санкций, вряд ли случайно», - пишет редакция в своем телеграм-канале

Сайт euroradio.fm заблокирован Мининформом РБ с августа 2020 года, а с осени прошлого года корреспонденты Еврорадио не могут получить аккредитацию в МИД.

«Мы ждали такого поворота событий и готовились… у нас есть офис в Варшаве, который белорусские власти закрыть не могут», - сказано в сообщении.