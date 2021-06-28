Tut.by обжалует утрату льгот ПВТ

ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» направило в экономический суд Минска заявление о признании недействительным решения Наблюдательного совета Парка высоких технологий об утрате права на льготы в 2019-2021 годах.

При этом ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» до сих пор сохраняет статус члена ПВТ, сообщает редакция издания.

Исходя из информации на сайте Верховного суда, заявление было принято, подготовительное судебное заседание назначено 7 июля. Вместе с тем, судебное постановление о принятии заявления и возбуждении производства по делу в адрес ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» пока не поступало.