Последнее обновление: 05.07.2021 14:25

Офис Тихановской получил дипстатус в Литве

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 5 июля 2021 года заявил о признании Офиса Светланы Тихановской официальным представительством беларусской демократии.

Таким образом Литва запустила новый этап делегитимизации режима. Это первая страна ЕС, которая сделала этот шаг, и уже ведётся работа над открытием представительств народа Беларуси в других странах, сообщает пресс-служба Светланы Тихановской.

«Я благодарю Литву за ту огромную поддержку, которую и весь беларусский народ, и я лично получили за эти месяцы. Беларусь – это не Лукашенко, а беларусский народ. И теперь это признано официально», - заявила Тихановская.

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