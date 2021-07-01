Последнее обновление: 01.07.2021 13:38

Лукашенко растянул интеграцию Союзного государства до 2030 года

Вышедшая, по словам госсекретаря Союзного государства Мезенцева, на финишную прямую интеграция России и Беларуси затянется до 2030 года и на этом не закончится.

В 2022 году завершается реализация приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства, которые традиционно утверждаются на четыре года.

"Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства, например, до 2030 года, наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития", - сказал сегодня Лукашенко.

В качестве перспективной сферы для взаимодействия пенсионер назвал дальнейшее развитие промышленной интеграции. В качестве примера он привел производство интегральных схем.

"Нам это очень важно. Мы, к сожалению, после распада Советского Союза немножко подразрушили наши предприятия, которые занимались интегральными схемами и в Беларуси, и в России. Но мы договорились, что у нас задел неплохой, и мы реанимируем эти предприятия. Они будут работать в ближайшие годы на самом высоком уровне. Как сказал президент (Путин), невозможны без этих предприятий никакие высокотехнологичные продукты: ни в космосе, ни в обороне, ни в других отраслях. Мы очень серьезно над этим проектом с россиянами работаем", - заверил Лукашенко.

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