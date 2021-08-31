Лукашенко и Путин 9 сентября подпишут все дорожные карты интеграции (Добавлено)

На запланированной на 9 сентября рабочей встрече в Москве Путин и Лукашенко подпишут все дорожные карты интеграции России и Беларуси.

Об этом сегодня заявил посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.

"Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа дожмем, и уже 9-го числа президенты встречаются в Москве, где будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции", - сказал Семашко на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.