Посол РФ в Беларуси отождествляет интеграцию с возвратом к совковой модели экономики

Посол РФ в Беларуси Евгений Лукьянов сегодня заявил, что экономическая интеграция России и Беларуси означает возврат к созданной в СССР модели экономики с жестким территориальным разделением производства и отсутствием конкуренции.

"Роль экономики в жизни любого государства - это фундамент, первичность экономики для меня очевидна. И в этом смысле Россия и Беларусь исповедуют одну практику: мы должны быть взаимодополняемы, мы должны интегрировать наши экономики. Речь не идет о поглощении одной экономики другой. Речь идет о том, чтобы на внешних и внутренних рынках мы не были конкурентами", - отметил посол РФ.