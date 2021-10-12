Сальдо внешней торговли РБ за 9 месяцев 21 года составило $2,3 млрд.

Внешнеторговое сальдо Беларуси по итогам января-августа 2021 года составило $2,328 млрд. и выросло в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Согласно отчету Нацбанка РБ, внешнеторговый оборот за 9 месяцев текущего года вырос на 30,6% и составил $58,482 млрд. Экспорт вырос на 32,2% до $30,405 млрд, импорт - на 28,9%, до $28,077 млрд.

Впрочем, сальдо внешней торговли товарами по итогам 9 месяцев 2021 года по-прежнему остается отрицательным на уровне $576,1 млн. несмотря на низкую базу прошлого года (падение поставок нефти в 1-м квартале и коронавирус) и резкий рост цен в текущем году на основные экспортные статьи синеокой – нефтепродукты, удобрения и продовольствие.

Экспорт товаров за отчетный период вырос на 36,2% до $23,870 млрд, импорт - на 30,2% до $24,446 млрд.

Положительное сальдо внешней торговли Беларуси обеспечено исключительно положительным сальдо внешней торговли непрозрачными и мало кому понятными услугами на уровне $2,904 млрд.

Экспорт услуг за отчетный период вырос на 19,2% и составил $6,535 млрд, импорт – на 20,9% до $3,631 млрд.