В мире число заражений коронавирусом превысило 178,96 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 178964181 (+355829 за сутки) по данным Worldometer на 8:21 20 июня 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3875656 (+8564) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 11594114 (-14721) человек, из них 82725 (+614) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 163494411 (+361986) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34401712 (+7782) случаями заражения, Индия – 29881352 (+58588), Бразилия – 17883750 (+81574), Франция – 5755496 (+2624) и Турция – 5365208 (+5480). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 81574, Индия – 58588, Колумбия – 28734, Россия – 17906, Аргентина – 15631. Беларусь (711) – на 53 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 617083, Бразилия – 500868, Индия – 386740, Мексика – 230959 и Перу – 190202. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 2247, Индия – 1239, Колумбия – 589, Аргентина – 495, Россия – 466. Беларусь – на 57 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 410096 случаев заражения коронавирусом и 3035 смертей.