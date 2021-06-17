В мире число заражений коронавирусом превысило 177,81 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 177818044 (+398261 за сутки) по данным Worldometer на 8:56 17 июня 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3849000 (+10330) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 11640780 (-71809) человек, из них 83049 (-533) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 162328264 (+459740) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34365985 (+14063) случаями заражения, Индия – 29699555 (+67294), Бразилия – 17629714 (+85861), Франция – 5747647 (+3058) и Турция – 5348249 (+6221). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 85861, Индия – 67294, Колумбия – 27827, Аргентина – 25878, США – 14063. Беларусь (887) – на 53 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 616150, Бразилия – 493837, Индия – 381931, Мексика – 230424 и Перу – 189522. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 2673, Индия – 1411, Аргентина – 646, Колумбия – 595, США – 434. Беларусь – на 54 (+8) месте.

В Беларуси официально подтверждены 407748 случаев заражения коронавирусом и 3006 смертей.