В мире число заражений коронавирусом превысило 176,72 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 176725902 (+303488 за сутки) по данным Worldometer на 10:03 14 июня 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3819727 (+8774) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 12124787 (-90371) человек, из них 84969 (-97) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 160781388 (+385085) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34321158 (+5285) случаями заражения, Индия – 29507438 (+68400), Бразилия – 17413996 (+36998), Франция – 5740665 (+2855) и Турция – 5330447 (+5012). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 68400, Бразилия – 36998, Колумбия – 28519, Россия – 14723, Аргентина – 13043. Беларусь (923) – на 45 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 615053, Бразилия – 487476, Индия – 374287, Мексика – 230095 и Перу – 188708. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 1761, Бразилия – 1118, Колумбия – 586, Россия – 357, Мексика – 274. Беларусь – на 54 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 405663 случая заражения коронавирусом и 2978 смертей.