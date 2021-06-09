ЕС рассмотрит секторальные санкции против режима Лукашенко 21 июня

Решение о введении экономических санкций против режима Лукашенко будет приниматься министрами иностранных дел стран ЕС на заседании 21 июня.

Об этом вчера сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в Европарламенте.

"Европейский совет выступил за дополнительные санкции, и впервые он решил включить в них адресные экономические санкции. До сих пор все наши санкции были персональными, касаясь физлиц и организаций, но не всей экономики страны", - сказал Боррель.

По его словам, принимать решение об ограничениях в отношении "критически важных секторов белорусской экономики" будут министры иностранных дел стран ЕС на своем заседании 21 июня.

На всех предыдущих дебатах, проведенных после президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года, большинство евродепутатов выступали за жесткие действия в отношении режима Александра Лукашенко. ЕС каждый раз, однако, избирал более мягкий подход. Если судить по словам Борреля, то после инцидента с Ryanair эта разница ушла в прошлое, передает DW.

Впрочем, все зависит от конкретного наполнения санкций. Литовский евродепутат от Европейской народной партии (ЕНП) Андрюс Кубилюс рассказал, что ЕС готовится внести в санкционный список семь человек и одну организацию. "Этого действительно недостаточно", - считает он.

Единственной действенной мерой в отношении Лукашенко многие евродепутаты назвали жесткие экономические санкции. Евродепутат из фракции "зеленых" немка Виола фон Крамон призвала ввести ограничения против производителей удобрений, а именно предприятия "Беларуськалий", нефтеперерабатывающей промышленности, в частности, завода "Нафтан", а также отключить Беларусь от системы банковских переводов SWIFT. "Только жесткие санкции смогут в среднесрочной перспективе помешать Лукашенко содержать свой аппарат госбезопасности и отряды вышибал", - уверена фон Крамон.

Против усиления санкций высказалась лишь одна фракция - левых. Ее представитель от Германии Хельмут Шольц остро осудил посадку самолета в Минске, задержание Протасевича и Сапеги, а также подавление мирных протестов. Но при этом он считает, что четвертый пакет санкций не изменит ситуацию, тогда как его последствия ощутят все белорусы. "Мы в ЕС должны переосмыслить нашу политику в этом конфликте", - заявил Шольц, не уточнив, какой курс в отношении Минска он предлагает.

На дебатах прозвучало одно конкретное предложение, не являющееся частью официальной позиции ЕС. "Евросоюз должен инициировать и провести конференцию на высоком уровне о будущем демократической Беларуси, не только обещая, но и предоставляя белорусскому гражданскому обществу поддержку", - отметил литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс, представляя позицию либеральной фракции "Обновить Европу". Его поддержал и социал-демократ Тонино Пицула из Хорватии. Боррель согласился подумать над этой идеей.