ЕС все-таки может в июне принять 4-й пакет санкций против Лукашенко

Евросоюз все-таки может в июне принять 4-й пакет санкций против режима Лукашенко, который еще должны были принять в середине апреля.

Оптимизм исходит от самого информированного по вопросу санкций журналиста "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка.

"Четвертый пакет санкций в отношении Беларуси должен быть принят в июне. Тогда же должны быть составлены списки лиц, ответственных за вынужденную посадку рейса Ryanair. Секторальные санкции, вероятно, займут немного больше времени, но цель - сделать это до летних каникул ЕС в августе", - сообщил Джозвяк в Twitter.