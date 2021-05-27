Евросоюз готовит экономические санкции в отношении Беларуси - Боррель

Министры иностранных дел стран ЕС, которые проводят в четверг неформальную встречу (Gymnich) в Лиссабоне, обсудят реагирование ЕС на пиратский захват властями Беларуси европейского пассажирского самолета и введение секторальных экономических санкций Евросоюза. Об этом в Лиссабоне перед началом встречи министров заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

«Мы сегодня обсудим Беларусь, это наверняка. Всего два дня прошло после того, как лидеры ЕС приняли важное решение по Беларуси. Мы намерены обсудить, как имплементировать это решение о введении экономических и секторальных санкций против Беларуси... Мы начнем с Беларуси, с захвата самолета и задержания двух пассажиров - это нечто такое, что абсолютно неприемлемо», - сказал Боррель.

Он отметил, что встреча министров является неформальной, поэтому по ее итогам не планируется принятие официальных документов.

Полный текст заявления Борреля обнародован на сайте Европейской службы внешних действий.