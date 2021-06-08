Макей зомбировал послов ЕС в дружественной атмосфере

Глава МИД РБ Владимир Макей сегодня провел очередную, но редкую встречу с главами посольств стран Евросоюза, США и Британии.

Как правило, подобные встречи проводятся для того, чтобы убедить зарубежных дипломатов в том, что ситуация в стране якобы на самом деле соответствует той картинке, которую рисует агрохунта. В данном случае, речь безусловно шла о захвате авиалайнера компании Ryanair, аресте Романа Протасевича, его «добровольном» сотрудничестве со следствием и, конечно же, санкциях, неуместных на фоне скорой конституционной реформы.

Как сообщил после встречи посол Италии в Беларуси Марио Джордж Стефано Бальди, беседа Макея с дипломатами прошла в «искренней атмосфере».

«Министр рассказал о политической ситуации в Беларуси. У дипломатов была возможность задать вопросы. В целом обсуждалось будущее отношений официального Минска с Евросоюзом», - пересказывает комментарий дипломата Еврорадио.

Насколько правдивым был ответ итальянского посла, одного из самых лояльных к действующим властям дипломата, можно судить по его реакции на вопрос об отказе властей Италии выдать агреман пресс-секретарю МИД Анатолию Глазу.

Он не стал комментировать публикации в итальянской прессе на эту тему и в принципе на тему происходящих в Беларуси событий, лишь подтвердив, что вопрос «подвис» и до сих пор рассматривается властями Италии.

Как правило, подобные встречи проводятся в тот момент, когда власти синеокой начинают терять почву под ногами, и всегда заканчиваются, пусть и кратковременным, но положительным результатов для режима, которому всякий раз удается внести смятение и сомнение в солидарные ряды дипломатов, и тем самым получить временную передышку. В текущей ситуации речь может идти об очередной отсрочке принятия 4-го пакета санкций ЕС.