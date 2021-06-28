Последнее обновление: 28.06.2021 18:41

Беларусь высылает главу Представительства ЕС, приостанавливает договор о реадмиссии

Постоянный представитель РБ при ЕС отзывается в Минск для консультаций, а главе Представительства ЕС в Беларуси также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций.

Об этом говорится в заявлении МИД РБ.

«Кроме того, в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер», - сказано в сообщении.

Помимо этого, Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство».

Также власти РБ заявили о начале реализации процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.

«Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного Соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений. С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия Соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью», - подчеркивается в заявлении.

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