В мире число заражений коронавирусом превысило 174,38 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 174382022 (+329436 за сутки) по данным Worldometer на 8:45 8 июня 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3752207 (+8178) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 12981241 (-262716) человек, из них 86518 (-615) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 157648574 (+583974) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34227237 (+12283) случаями заражения, Индия – 28996949 (+87345), Бразилия – 16985812 (+38750), Франция – 5713917 (+1164) и Турция – 5293627 (+5647). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 87345, Бразилия – 38750, Аргентина – 22195, Колумбия – 21949, США – 12283. Беларусь (570) – на 54 (-8) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 612701, Бразилия – 474614, Индия – 351344, Мексика – 228804 и Перу – 186757. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 2115, Бразилия – 1119, Аргентина – 732, Колумбия – 535, Россия – 330. Беларусь – на 59 (-7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 400422 случая заражения коронавирусом и 2919 смертей.