В мире число заражений коронавирусом превысило 172,92 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 172924672 (+497078 за сутки) по данным Worldometer на 11:06 4 июня 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3717698 (+11120) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 16558870 (-2908542) человек, из них 88911 (-1024) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 155648104 (+577416) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34174752 (+17821) случаями заражения, Индия – 28572359 (+131371), Бразилия – 16803472 (+83391), Франция – 5694076 (+8161) и Турция – 5270299 (+6602). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 131371, Бразилия – 83391, Аргентина – 32291, Колумбия – 28624, США – 17821. Беларусь (879) – на 55 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 611611, Бразилия – 469784, Индия – 340719, Мексика – 228146 и Перу – 185380. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 2706, Бразилия – 2078, США – 574, Аргентина – 553, Колумбия – 545. Беларусь – на 62 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 396869 случаев заражения коронавирусом и 2882 смерти.