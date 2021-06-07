Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси превысило 400 000 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 7 июня 2021 года выросло до 400 422 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 2919 человек.

Выздоровели и выписаны 392 744 (+378) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2919 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 570 человек (5,38% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 438 423 (+10 593) теста на коронавирус.