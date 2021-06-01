Последнее обновление: 01.06.2021 17:34

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 395 075 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 1 июня 2021 года выросло до 395 075 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2861 человек.

Выздоровели и выписаны 386 088 (+706) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2861 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 636 человек (7,88% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 343 500 (+8 068) тестов на коронавирус.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование