Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 395 990 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 2 июня 2021 года выросло до 395 990 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2871 человека.

Выздоровели и выписаны 387 338 (+1 250) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2871 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 915 человек (5,19% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 361 136 (+17 636) тестов на коронавирус.