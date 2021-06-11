Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 403 845 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 11 июня 2021 года выросло до 403 845 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 2958 человек.

Выздоровели и выписаны 396 650 (+1 187) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2958 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 026 человек (6,04% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 500 351 (+16 999) тест на коронавирус.