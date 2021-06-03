Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 396 869 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 3 июня 2021 года выросло до 396 869 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 2882 человека.

Выздоровели и выписаны 388 632 (+1 250) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2881 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 879 человек (5,12% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 378 212 (+17 076) тестов на коронавирус.