Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 406 861 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 15 июня 2021 года выросло до 406 861 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 8 до 2995 человек.

Выздоровели и выписаны 399 549 (+375) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2995 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 501 человека (4,81% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 555 214 (+10 414) тест на коронавирус.