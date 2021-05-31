Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 394 439 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 31 мая 2021 года выросло до 394 439 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2851 человек.

Выздоровели и выписаны 385 382 (+449) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2851 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 632 человека (5,37% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 335 432 (+11 760) теста на коронавирус.