В мире число заражений коронавирусом превысило 171,94 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 171942130 (+467772 за сутки) по данным Worldometer на 8:40 2 июня 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3575960 (+10668) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 13927563 (-198672) человека, из них 90429 (-941) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 154438607 (+655776) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34136738 (+12976) случаями заражения, Индия – 28306883 (+133228), Бразилия – 16625572 (+77898), Франция – 5677172 (+9848) и Турция – 5256516 (+7112). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 133228, Бразилия – 77898, Аргентина – 35355, Колумбия – 25966, США – 12976. Беларусь (636) – на 59 (-4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 610436, Бразилия – 465312, Индия – 335114, Мексика – 223568 и Великобритания – 127782. Беларусь – на 77 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 3205, Бразилия – 2346, Аргентина – 640, Колумбия – 523, Россия – 372. Беларусь – на 61 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 395075 случаев заражения коронавирусом и 2861 смерть.