В мире число заражений коронавирусом превысило 169,64 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 169644425 (+554215 за сутки) по данным Worldometer на 8:20 28 мая 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3525263 (+12782) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 14751760 (-111640) человек, из них 97963 (+268) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 151367402 (+653073) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 33999680 (+24393) случаями заражения, Индия – 27547705 (+179770), Бразилия – 16342162 (+66722), Франция – 5635629 (+13933) и Турция – 5220207 (+8426). Беларусь – на 48 (+1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 179770, Бразилия – 66722, Аргентина – 41080, Колумбия – 25092, США – 24393. Беларусь (1216) – на 45 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 607726, Бразилия – 456753, Индия – 318821, Мексика – 222232 и Великобритания – 127758. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 3558, Бразилия – 2130, США – 630, Аргентина – 547, Колумбия – 513. Беларусь – на 61 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 390203 случая заражения коронавирусом и 2811 смертей.