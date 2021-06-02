Лукашенко готов сдать Протасевича боевикам из ЛНР

Лукашенко, судя по его же высказываниям, готов не только допустить «следователей» из отколовшейся от Украины ЛНР для допроса задержанного Романа Протасевича, но и вовсе отдать его для последующего судебного процесса.

"В Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них будут вопросы к ним, — милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, в Донбассе", - заявил вчера Лукашенко на совещании.

Эту часть монолога Лукашенко показали вечером по зомбоящику.

Пенсионер напомнил, что Протасевич, еще находясь на борту рейса Ryanair, говорил, что в случае приземления в Минске ему грозит смертная казнь.

"А наши журналисты оправдывали, что у нас предусмотрено по такой статье не смертная казнь, а 15 лет. Он знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация", — заключил Лукашенко.

Боевики отколовшейся ЛНР 27 мая завели уголовное дело в отношении гражданина РБ Протасевича, согласно которому он летом 2014 года он добровольно вступил в ряды запрещенного в ЛНР батальона "Азов" и до зимы 2015 года, занимая должность замкомандира связи второй ударно-штурмовой роты, "принимал участие в боевых действиях" на юго-востоке страны.

Как сообщали российские СМИ, так называемый «официальный представитель Генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова», ведомство расследует факты участия Протасевича «в деятельности террористической организации», «применения оружия массового поражения и геноцида». По «законам ЛНР» ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Боевики ЛНР 1 июня обратились к властям Беларуси с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с участием фигуранта.

Впрочем, не исключено, что на встрече с Путиным Лукашенко мог сказать, что и вовсе готов отдать (обменять) Протасевича боевикам ЛНР для последующего показательного судилища. Ибо очень странным показалось его вчерашнее высказывание на совещании.

«Следствие по обеим персонам будет проходить в Беларуси. Это непреклонно. Об этом я сказал президенту России», - заявил Лукашенко.

Данная фраза звучит вполне понятно и адекватно при условии, что речь идет только о задержанной подруге Протасевича, россиянке Софии Сапеге. Но пенсионер четко произносит «по обеим персонам»…