Последнее обновление: 31.05.2021 11:51

Арестованной россиянке Сапеге сегодня предъявят обвинение

Арестованной россиянке Софии Сапеге предъявят обвинение 31 мая, сообщил адвокат Александр Филанович.

«После обеда состоится предъявление ей обвинения ГСУ СК Беларуси», — сказал адвокат, которого цитирует ТАСС.

В понедельник, 31 мая, суд также повторно рассмотрит жалобу на задержание Сапеги. Ранее суд отказался удовлетворить такую жалобу, но сторона защиты обжаловала данное решение.

Глава МИД РБ Владимир Макей заявил, что Сапегу будут судить на территории Беларуси, после чего ее может помиловать Лукашенко и передать российской стороне.

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