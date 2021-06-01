Последнее обновление: 01.06.2021 17:34

Лукашенко «непреклонно» до суда не отдаст России Софию Сапегу

Расследование уголовных дел в отношении задержанных в Минске Романа Протасевича и гражданки РФ Софии Сапеги будет проходить в Беларуси.

«Следствие по обеим персонам будет проходить в Беларуси. Это непреклонно. Об этом я сказал президенту России. Я заверил, что никаких не будет вопросов с доступом консулов. По-моему, они не обижаются, мы не только предоставляем информацию, хотите встречаться - встречайтесь. Это международная практика", - сообщил сегодня Лукашенко на совещании в Минске.

Он сказал, что тема задержанных с рейса Ryanair, конечно же, обсуждалась на переговорах с Путиным в Сочи, но ей уделили «лишь немного времени».

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование