США не будут возвращаться к Договору об открытом небе

Администрация президента США Джо Байдена в четверг сообщила России, не будет возвращаться к Договору об открытом небе от 1992 года, который позволяет наблюдательные полеты над военными объектами стран, являющихся его сторонами.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Госдепартамент. МИД РФ подтвердил получение такого сообщения от американской стороны.

"США выражают сожаление по поводу того, что Россия своими нарушениями подорвала Договор об открытом небе. После завершения пересмотра договора США не намерены снова присоединяться к нему, учитывая то, что Россия не предприняла никаких шагов для того, чтобы снова его соблюдать. В дополнение, поведение России, включая ее последние действия в отношении Украины - это не поведение партнера, который настроен развивать доверие", - говорится в сообщении.

Решение США появилось менее чем за месяц до ожидаемой встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина, которая запланирована на 16 июня в Женеве. В Кремле уже заявили, что не ждут после нее перезагрузки в отношениях.