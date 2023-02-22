Байден в Варшаве встретится с лидерами стран восточного фланга НАТО

Президент США Джо Байден в среду проведет в Варшаве встречу с лидерами "Бухарестской девятки", в которую входят страны восточного фланга НАТО.

Как пишет агентство Reuters, Байден на встрече заверит страны Восточной Европы в верности США союзническим обязательствам и обсудит с ними помощь Украине.

Большинство стран "Бухарестской девятки" выступают за наращивание помощи украинской армии.

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече собирается сказать, что хотел бы более внушительного присутствия США в Европе и на восточном фланге НАТО, а также увеличения помощи Украине. Об этом, как сообщает Reuters, сказала в эфире Литовского радио во вторник советница Науседы по внешней политике Аста Скайсгирите.

"У Литвы и других так же настроенных стран есть просьбы, касающиеся противовоздушной обороны, передового оборонного присутствия [подразделений союзников] и увеличения инвестиций в оборонную промышленность", - сказала Скайсгирите.

В "Бухарестскую девятку" входят страны, которые когда-то входили в состав или сферу влияния Советского Союза, а после его развала вступили в НАТО. Это Болгария, Румыния, Венгрия, Словакия, Чехия, Польша, Литва, Латвия и Эстония.