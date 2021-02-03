США задумались о возврате в договор о безопасности с участием России

Администрация США рассматривает вопрос о целесообразности возвращения страны в Договор по открытому небу.

Об этом на брифинге заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает РБК.

«Мы изучаем вопрос. Мы примем решение в свое время», — сказал он. — Насколько мы знаем, Россия по-прежнему не полностью соблюдает договор».

ДОН был заключен в 1992 году в Хельсинки в рамках работы ОБСЕ (тогда СБСЕ). В 2020 году его членами были более 30 стран, которые могли выполнять наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также вести фото- и видеосъемку.

В мае 2020 года Вашингтон обвинил Москву в нарушениях соглашения и объявил о намерении покинуть его. США были недовольны ограничениями на полеты над Калининградской областью и Чечней. В Кремле заявляли, что эти меры действуют в рамках соглашения, точно так же, как и запрет на полеты над Гавайскими островами. Официально Соединенные Штаты покинули договор в ноябре.