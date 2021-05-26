Лукашенко: Пусть Байден обсуждает Беларусь в Беларуси, чтобы Путину потом не извиняться

Лукашенко утверждает, что президент РФ Владимир Путин принес ему личные извинения за то, что ему, Путину, пришлось в разговоре с президентом США Джо Байден обсуждать белорусскую проблематику, не имея на то разрешения от Лукашенко.

Лукашенко, выступая в парламенте, отметил, что Путин и Байден во время телефонного разговора уже успели обсудить Беларусь и американскому лидеру, по словам пенсионера, пришлось оправдываться.

«В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь», - заявил Лукашенко.

По мнению Лукашенко, если Байден и Путин хотят обсуждать Беларусь, то пусть приезжают в синеокою и обсуждают.

"Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы. Выслушаю даже все гадости, которые Псаки ему напишет для того, чтобы он мне сказал. Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси - это смешно", - сказал пенсионер.

"Вот мы с Путиным в пятницу будем Америку обсуждать (ред. – в Сочи, а не Майами). Я только не знаю, о чем Байден (Путин-то в теме) будет говорить по Беларуси. Я за него переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали и он посмотрел, где эта Беларусь находится. Они ведь абсолютно не владеют обстановкой, ситуацией", - посетовал Лукашенко.