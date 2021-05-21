ГУБОПиК: Ходить под БЧБ флагами на улицах никто не даст

МВД Беларуси в лице замначальника ГУБОПиК Михаила Бедункевича выступило с инициативой запрета БЧБ символики из-за идеологических нацистских моментов.

«Считаем, что пришло время … поставить точку с определением БЧБ-символики. Наша позиция в том, что не может быть разрешена символика, которая использовалась коллаборантами. Поэтому в новом законе есть механизмы борьбы с этим. И мы будем предлагать внесение БЧБ-флага в список символики, которая запрещена. В законе даны варианты использования в иных целях - это театральная деятельность, кино как факт истории. Но ходить под этими флагами на улицах никто не даст. Использовать в своих целях эти идеологические нацистские моменты мы не позволим. Мы будем бороться. У нас все для этого есть», - заявил сегодня Бедункевич (цитата БелТА).

«Еще в 2015 году мы обозначили проблему нацизма, существующего в Беларуси. В то время во многом для некоторых людей было неожиданно, что не только в приграничных с нами государствах и в мире была такая проблема. Но и у нас она процветала на фоне событий, которые происходили в соседних государствах. Мы четко видели проблему и увидели попытку сил, стоящих за сегодняшними нацистами, придать новый толчок их деятельности, организовать их и популяризировать среди населения", - утверждает представитель МВД РБ.

"Это те люди, которые используются на улицах, ведут уличные бои. Те, кто имеет и получает навыки этих боев в том числе и за рубежом. И мы увидели четкую попытку проявления этих сил на территории Беларуси. Поэтому еще в 2015 году обозначили эту проблему и вышли с рядом инициатив по ужесточению ответственности по пропаганде нацизма, публичной демонстрации нацистской символики. Так как сталкивались с вопиющими случаями, когда люди, не скрывая своих татуировок на пляжах, в общественных местах, культивировали это. Люди реально боялись, скажем так, появляться рядом с такими головорезами», -продолжил Бедункевич, не приводя конкретных фактов.

Он напомнил, что МВД поручено быть координатором в борьбе с реабилитацией нацизма.

"У нас есть четкие планы по работе по всем направлениям. Министерство внутренних дел намерено в ближайшее время пересмотреть список организаций, которые сотрудничали с нацистской Германией во время войны. Соберем научное сообщество и представителей государственных органов, где обсудим и предложим новые организации, которые сотрудничали с нацистами, для включения в этот список.

МВД также являемся координатором закона по противодействию экстремизму.

«МВД поручено вести список организаций и опубликование перечня организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, граждан, причастных к экстремистской деятельности. У нас обширная база таких людей и организаций. Мы ведем работу как в рамках имеющихся уголовных дел, так и в повседневной работе. Особое внимание обращаем на выявление таких лиц, организаций и субъектов в интернет-среде, среди деструктивных месенджеров, Telegram-каналов и групп. Особое внимание уделяем финансированию экстремистской деятельности. Потому что, когда есть финансирование, тогда этим проявлениям экстремизма, нацизма придается новый толчок. И мы видим наибольшие проблемы там, где есть поддержка. А она есть по всем направлениям. И мы видим поддержку, которая осуществляется зарубежными координаторами", - утверждает замначальника ГУПОБиК.