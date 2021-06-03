Последнее обновление: 03.06.2021 16:45

КГБ России и Беларуси будут вместе бороться с деструктивной деятельностью Запада

СВР России и КГБ Беларуси в духе традиционно братских отношений договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства.

Такая дичь написана в сообщении КГБ РБ по итогам рабочей встреча директора Службы внешней разведки РФ С.Нарышкина и председателя КГБ РБ И.Тертеля, которая случилась 3 июня 2021 года в Витебске.

«Руководители спецслужб обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России и Беларуси в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях. На встрече отмечена важность консолидации усилий, направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и новым угрозам безопасности Союзного государства», - также сказано в сообщении.

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