В мире число заражений коронавирусом превысило 165,86 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 165860973 (+295920 за сутки) по данным Worldometer на 8:10 21 мая 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3444989 (+13261) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 15857660 (-1694873) человек, из них 99140 (-933) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 146558324 (+1977532) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 33833181 (+30214) случаями заражения, Индия – 26030674 (+259269), Бразилия – 15898558 (+83367), Франция – 5568551 (+15415) и Турция – 5160423 (+9385). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 259269, Бразилия – 83367, Аргентина – 35884, США – 30214, Колумбия – 16086. Беларусь (1457) – на 43 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 602616, Бразилия – 444391, Индия – 291365, Мексика – 220850 и Великобритания – 127701. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 4209, Бразилия – 2527, США – 659, Колумбия – 490, Аргентина – 434. Беларусь – на 63 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 381546 случаев заражения коронавирусом и 2742 смерти.