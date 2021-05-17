В мире число заражений коронавирусом превысило 163,71 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 163717760 (+533144 за сутки) по данным Worldometer на 6:09 17 мая 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3393335 (+9617) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 18161835 (-139863) человек, из них 102482 (-447) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 142162590 (+663390) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 33715951 (+17834) случаями заражения, Индия – 24964925 (+281860), Бразилия – 15627475 (+36862), Франция – 5877787 (+13948) и Турция – 5117374 (+10512). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 281860, Бразилия – 36862, США – 17834, Аргентина – 16350, Колумбия – 15093. Беларусь (1627) – на 36 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 600147, Бразилия – 435823, Индия – 274411, Мексика – 220380 и Великобритания – 127679. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 4092, Бразилия – 971, Колумбия – 520, Россия – 391, Перу – 309. Беларусь – на 58 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 376341 случай заражения коронавирусом и 2701 смерть.