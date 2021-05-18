В мире число заражений коронавирусом превысило 164,28 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 164283858 (+566098 за сутки) по данным Worldometer на 9:33 18 мая 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3404750 (+11415) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 17856826 (-305009) человек, из них 101518 (-964) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 143022282 (+859692) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 33747439 (+25030) случаями заражения, Индия – 25227970 (+263045), Бразилия – 15661106 (+33631), Франция – 5881137 (+3350) и Турция – 5127548 (+10174). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 263045, Бразилия – 33631, Аргентина – 28680, США – 25030, Иран – 14319. Беларусь (1191) – на 40 (-4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 600533, Бразилия – 436862, Индия – 278751, Мексика – 220433 и Великобритания – 127684. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 4340, Бразилия – 1039, Колумбия – 509, Аргентина – 505, США – 369. Беларусь – на 61 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 377532 случая заражения коронавирусом и 2711 смертей.