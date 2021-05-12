Власти ликвидировали просветительский центр Павла Можейко в Гродно

Экономический суд Гродненской области принял решение ликвидировать культурно-просветительское частное учреждение «Центр городской жизни», учредителем и директором которого является журналист Павел Можейко.

Исковое заявление о ликвидации центра было подано прокурором Гродно на основании закона РБ «О противодействии экстремизму».

«В помещении, расположенном по ул.Кирова, 3 в Гродно, которое арендовал Можейко П.И., в ходе организованной выставки картин, фотоматериалов и других экспонатов, 19 марта 2021 года публично демонстрировалось живописное полотно, выполненное художником Пушкиным А.Н., с изображением Евгения Жихаря с автоматом на плече. На выставке Пушкин А.Н., говоря о Жихаре, назвал его человеком из белорусского сопротивления, борцом с большевиками, чем прославлял того, кто участвовал в деятельности нацистских организаций, признанных виновными в военных преступлениях. Фактически под видом художественной выставки реализованы деструктивные идеи, направленные на героизацию военных преступников, оправдание геноцида белорусского народа и реабилитацию нацизма», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.